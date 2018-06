Die neue Stufe der Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China belastet auch die Pharma- und Biotech-Unternehmen an der Börse in Hong Kong. Entsprechend wird auch der AKTIONÄR China Biotech Index in Mitleidenschaft gezogen. Doch das Minus mit gut zwei Prozent hält sich heute in Grenzen - der Grund: Das Indexmitglied China Biologic Products schießt nach einem Übernahmeangebot über 20 Prozent nach oben.

