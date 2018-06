Hypoport AG: Hypoport-Gruppe erwirbt sämtliche Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH und passt Prognose an DGAP-Ad-hoc: Hypoport AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung Hypoport AG: Hypoport-Gruppe erwirbt sämtliche Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH und passt Prognose an 19.06.2018 / 10:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hypoport-Gruppe erwirbt sämtliche Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH und passt Prognose an Berlin, 19. Juni 2018: Die Qualitypool GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hypoport AG, hat heute sämtliche Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH ("ASC") erworben. ASC ist als Pooler für Versicherungsmakler, Assekuradeur und Outsourcing-Dienstleister für Versicherungsgesellschaften tätig und hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 17,5 Mio. Euro erzielt. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile an der ASC beträgt 20 Mio. Euro. Zusätzlich wurde mit den Altgesellschaftern der ASC ein Besserungsschein, abhängig vom ASC-Ergebnis der Jahre 2018 bis 2022, in einer Gesamthöhe von maximal 10 Mio. Euro vereinbart. Aufgrund des durch den Erwerb der ASC voraussichtlich zu erwartenden anteiligen Umsatz- und Ergebnisbeitrages geht der Vorstand der Hypoport AG nunmehr auf Konzernebene von einem Umsatzerlös von 240-260 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 29-34 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 aus. Weitere Erläuterungen zu der Akquisition wird Hypoport in Kürze per Pressemitteilung veröffentlichen. Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Hypoport AG. Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die Hypoport AG enthalten, die "in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. Die Hypoport AG macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des Industriesektors, in welchem die Hypoport AG tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. Kontakt: Jan H. Pahl Investor Relations Manager Hypoport AG Klosterstraße 71 D-10179 Berlin Tel.: +49 (0) 30 / 4 20 86 - 1942 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de Twitter: http://twitter.com/Hypoport 19.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Deutschland Telefon: +49/30 42086-0 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696455 19.06.2018 CET/CEST

