BonTerra Resources Inc. und Metanor Resources Inc. gaben gestern bekannt, dass sie sich dazu entschlossen haben, ihre beiden Unternehmen zu kombinieren, um ein neues kanadisches Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen zu bilden. Im Rahmen der Transaktion wird Bonterra alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Metanor für 0,73 CAD je Aktie und in einem Verhältnis von 1.6039 Bonterra-Aktien für jede Metanor-Aktie erwerben.



In Anbetracht dieses Zusammenschlusses hat Eric Sprott angekündigt, dass er eine Unterstützungsvereinbarung mit Bonterra geschlossen hat. Sprott befindet sich im Besitz von 12.126.800 Aktien und 5.128.500 Aktienkaufwarrants und repräsentiert 11,9% der Aktien und 16,1% aller ausstehenden Aktien.



Sprott hält diese Aktien als Investition und um die obige Transaktion zu unterstützen. Sollte der Zusammenschluss nicht stattfinden, so steht es ihm frei zusätzliche Wertpapiere von Metanor Resources zu erwerben oder diese zu verkaufen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de