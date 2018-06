Düsseldorf/Berlin (ots) - Das Mittelstands-Finanzportal COMPEON und die Online-Bonitätsplattform BankenScore.de kooperieren zukünftig bei der Erstellung und Beratung von Finanzierungsangeboten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Durch die Zusammenarbeit wird der Prozess der Kreditantragserstellung und der Kreditvergabe optimiert. BankenScore.de erlaubt es Kreditanforderungen mit Bonitätsdaten frühzeitig abzugleichen und nach Kreditabschluss weiterhin zu monitoren. Damit können Unternehmen besser einschätzen, wie die Rückmeldungen zu ihrer Finanzierungsanfrage ausfallen werden.



Über COMPEON können kleine und mittlere Unternehmen aus einer breiten Anzahl von Finanzierungsprodukten auswählen. Dadurch sparen sie Zeit bei der Recherche und können zudem Zinsen und Konditionen vergleichen. "Allerdings vergessen viele Unternehmen häufig, dass ihre Bank nicht nur vor, sondern auch nach der Kreditentscheidung die Bonität beobachtet", erklärt Dr. Nico Peters; Co-CEO und Managing Director der COMPEON GmbH. "BankenScore.de setzt genau dort an und ergänzt unser Angebot somit ideal."



Konkret bündelt BankenScore.de die Schritte von der Bonitätsprüfung bis zum Kreditantrag. "Leider ist es für Unternehmer immer noch schwierig zu verstehen, wie sich ihre Kreditwürdigkeit ergibt. Für Banken sind Bonitätsdaten jedoch häufig der wichtigste Ausgangsfaktor bei der Kreditentscheidung", erklärt Ludolf Ebner, Geschäftsführer der Glenside Internet GmbH und Gründer von BankenScore.de. "Unser Bonitätsportal hilft Unternehmern ihre Daten einzusehen und zu optimieren. Dies geschieht idealerweise vor dem Kreditantrag. Es ist aber auch wichtig für Unternehmen, die bereits einen Kredit haben, weil eine bessere Bonität dabei hilft geringere Zinsen zu bekommen."



Sind die eigenen Daten also veraltet oder nicht korrekt, können Kunden diese direkt über das Bonitätsportal aktualisieren und so ihre Kreditwürdigkeit verbessern. BankenScore.de arbeitet dazu partnerschaftlich mit den Wirtschaftsauskunfteien CRIF Bürgel und Creditreform zusammen. BankenScore.de bietet damit eine einfache Alternative zur mühsamen Bonitätsabfrage bei Auskunfteien, die diese bislang nur einmal pro Jahr kostenlos anbieten.



Der Kern der Zusammenarbeit von COMPEON und BankenScore.de besteht in der bonitätsbasierten Vorfilterung der Angebote. Dies geschieht, indem die eigene Bonität mit den Kreditanforderungen der Banken aus dem Netzwerk von COMPEON abgeglichen werden. Ein solches bonitätsbasiertes Matching existierte bisher noch nicht in Europa. Für Kunden von COMPEON bietet sich durch die Kooperation ein bequemes Tool für das Monitoring der eigenen Bonität. Kunden von BankenScore.de können nun auf ein noch breiteres Angebot von Kreditangeboten und die Bankenexpertise von COMPEON zurückgreifen.



OTS: COMPEON GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118692 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118692.rss2



Pressekontakt: Hannes Dienel Manager Corporate Communications



Tel.: +49 160 966 149 12 Fax: +49 211 97 5317 77 E-Mail: hdienel@compeon.de Web: www.compeon.de