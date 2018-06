Reiserücktrittversicherung sollte man nicht mit Reiseversicherungspaketen kombinieren

Die Sommer-Reisewelle rollt bald wieder an. Am Wochenende beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Urlaub ist für die meisten die schönste Zeit des Jahres. Allerdings können Krankheiten, Unfälle oder Diebstähle die Ferienfreude kräftig trüben. Ein Reiserücktritt oder Reiseabbruch droht oftmals in diesen Fällen. Deshalb steht eine Reiserücktrittversicherung bei vielen Urlaubern hoch im Kurs. Gerne werden im Reisebüro ganze Reiseversicherungspakete angeboten und auch schnell abgeschlossen. Nach Ansicht der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) sind diese Reiseversicherungen als Paket jedoch oft völlig unnötig und überteuert.

Den vollständigen Artikel lesen ...