Der Elektronikhändler Ceconomy will sich im Zuge der Neuordnung seines Russland-Geschäfts offenbar frisches Kapital besorgen. Ceconomy plane eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 300 Millionen Euro, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und bezog sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Muttergesellschaft der Ketten Media Markt und Saturn will ihre defizitären russischen Filialen an die russische Safmar-Gruppe und deren Ableger M.video abgeben und sich im Gegenzug mit 15 Prozent an M.video beteiligen.

Bei Ceconomy war für eine Stellungnahme zunächst niemand zu erreichen, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Ceconomy-Aktie verlor nach Bekanntwerden rund sieben Prozent an Wert.

Den Insidern zufolge soll die Kapitalerhöhung noch in diesem Monat bekanntgegeben werden. Die kolportierte Summe entspricht rund 10 Prozent des Aktienkapitals des Konzerns. Die Größenordnung passt zu den Plänen für den Russland-Deal. Dieser würde die Ceconomy-Tochter Media-Saturn nach bisherigen Angaben etwa 258 Millionen Euro kosten./stw/jha/

ISIN DE0007257503

