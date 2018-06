Hortonworks Data Platform und Hortonworks DataFlow weiter für Google Cloud Platform und Big Data Analytics und Streaming-Workloads optimiert



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DATAWORKS SUMMIT -- Hortonworks, Inc. (http://www.hortonworks.com/)® (NASDAQ: HDP), ein führender Anbieter von globalen Datenmanagement-Lösungen, gab heute den Ausbau seiner bestehenden Partnerschaft mit Google Cloud bekannt. Die Erweiterungen optimieren die Hortonworks Data Platform (https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdp/) (HDP) und Hortonworks DataFlow (https://hortonworks.com/products/data-platforms/hdf/) (HDF) noch stärker für die Google Cloud Platform (GCP), um Big Data Analytics der nächsten Generation für Hybrid Cloud-Anwendungen bereitzustellen. Die Partnerschaft wird den Kunden durch die laufenden Innovationen aus der Open Source Community via HDP und HDF auf der GCP schnellere Geschäftseinblicke ermöglichen.



HDP ist ab jetzt in Google Cloud Storage integrierbar und liefert damit einen konsistenten Cloud-Speicher für laufende Big Data Workloads. Mit HDP auf der GCP erhalten die Kunden:



- Flexibilität und Agilität für kurzlebige Workloads: On-Demand Analytics-Workloads können in wenigen Minuten ohne Vorlaufkosten und mit unbegrenzter Elastizität erstellt werden. - Schnelle Analytik in großem Maßstab: Apache Hive und Apache Spark lassen sich für interaktive Abfragen, maschinelles Lernen und Datenanalyse nutzen. - Automatisierte Cloud-Bereitstellung: Die vereinfachte Bereitstellung von HDP und HDF in der GCP macht es für Kunden noch einfacher, Workloads für die Cloud zu konfigurieren und zu sichern und gleichzeitig die Nutzung von Cloud-Ressourcen zu optimieren.



HDF über die GCP bietet den Kunden darüber hinaus folgende Möglichkeiten:



- Bereitstellung einer hybriden Datenarchitektur: Einfaches und sicheres Verschieben von Datenströmen aus beliebigen Quellen zwischen lokalen Standorten und GCP-Einsatz. - Streaming Analytics in Echtzeit: Streaming-Anwendungen lassen sich in Minutenschnelle erstellen, um nur kurzfristig zugängliche Erkenntnisse in Echtzeit zu erfassen, und ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.



Hortonworks kann über die Kombination aus HDP, HDF und Hortonworks DataPlane Service (https://hortonworks.com/products/data-services/) auf einzigartige Weise konsistente Metadaten, Sicherheit und Data Governance über hybride Cloud- und Multi-Cloud-Architekturen hinweg bereitstellen.



"Durch die Partnerschaft mit Google Cloud können unsere gemeinsamen Kunden von der Skalierbarkeit, Flexibilität und Agilität der Cloud bei der Durchführung von großangelegten Analytik- und IoT-Workloads mit HDP und HDF profitieren", sagt Arun Murthy, Mitgründer und Chief Product Officer von Hortonworks. "Gemeinsam mit Google Cloud bieten wir Unternehmen einen einfachen Weg zur Cloud, und letztendlich zu einer modernen Datenarchitektur".



"Unternehmen möchten durch fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen ihr Geschäft smarter machen und mehr über ihre Kundschaft erfahren", erklärt Sudhir Hasbe, Director of Product Management bei Google Cloud. "Unsere Partnerschaft mit Hortonworks bietet Kunden die Möglichkeit, Datenanalyse, maschinelles Lernen und Streaming Analytics in GCP schnell auszuführen und gleichzeitig eine Brücke zu hybriden oder cloud-nativen Datenarchitekturen zu schlagen".



Ressourcen



- Weitere Informationen zu den Cloud-Lösungen von Hortonworks finden Sie unter: https://hortonworks.com/products/data-platforms/cloud/ - Mehr zu Googles Big Data-Lösungen einschließlich HDP und HDF erfahren Sie hier: https://cloud.google.com/solutions/



Informationen zu Hortonworks



Hortonworks ist ein führender Anbieter von globalen Plattformen sowie Diensten und Lösungen für die Datenverwaltung im Enterprise-Bereich, die mehr als der Hälfte der Fortune-100-Unternehmen verwertbare Erkenntnisse aus Daten aller Art liefern. Hortonworks hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen in Open Source Communities voranzutreiben, und stellt einzigartigen Wert für Unternehmenskunden bereit. Gemeinsam mit seinen Partnern bietet Hortonworks Technologie, Know-how und Support, damit Enterprise-Kunden eine moderne Datenarchitektur einführen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.hortonworks.com.



Hortonworks und HDP sind eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken von Hortonworks, Inc. und deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Jurisdiktionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hortonworks.com. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



