Hypoport AG: ASC GmbH wird Teil der Hypoport-Gruppe DGAP-News: Hypoport AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung Hypoport AG: ASC GmbH wird Teil der Hypoport-Gruppe (News mit Zusatzmaterial) 19.06.2018 / 11:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Unternehmenserwerb ASC GmbH wird Teil der Hypoport-Gruppe Berlin, 19. Juni 2018: Am heutigen Tag wurden die Verträge zur Übernahme sämtlicher Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH (ASC) unterschrieben. Das Bayreuther Unternehmen wird Teil der Hypoport-Gruppe. ASC ist bereits seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Versicherungsmarkt tätig, betreibt Geschäftsmodelle als Pool für Versicherungsmakler, Assekuradeur und Outsourcing-Dienstleister für Versicherungsgesellschaften. Mit seinen rund 50 festangestellten Mitarbeitern hat das Unternehmen in 2017 einen Umsatz von mehr als 17 Mio. Euro erzielen können. Von dieser Akquisition profitieren neben der ASC gleich mehrere Hypoport-Unternehmen. So ergänzen das Assekuradeur- und Pool-Geschäft der ASC die Kompetenzen des konzerneigenen Maklerpools und Vertriebsunterstützers Qualitypool GmbH. Und die Smart InsurTech GmbH (SmIT), Betreiber der webbasierten Versicherungsplattform SMART INSUR, kann durch die Anbindung und den Ausbau der Outsourcing-Dienstleistungen ihr Angebotsspektrum für Produktgeber deutlich erweitern. Nun kann SmIT Versicherungsprodukte nicht mehr nur auf der Plattform einbinden, sondern auch das BackOffice für die Versicherungsgesellschaften darstellen. "Durch den Erwerb der ASC ist es uns erneut gelungen, ein Unternehmen in die Hypoport-Gruppe zu holen, dessen Geschäftsmodelle gleich mehrere Geschäftsmodelle unserer Tochterunternehmen hervorragend ergänzen", erläutert Stephan Gawarecki, Vorstand der Hypoport AG, zuständig für das Segment Versicherungsplattform. "Es profitieren wieder beide Seiten gleich an mehreren Anknüpfungspunkten." Das hat auch die Geschäftsführung der ASC überzeugt: "Vor dem Hintergrund der stattfindenden Pool-Konsolidierung war eine Stärkung sowohl von Qualitypool als auch von ASC sinnvoll", weiß Norbert Schmitt, Geschäftsführer der ASC Assekuranz-Service Center GmbH. "Wir sind im Bereich Sachversicherung stark, Qualitypool bei Finanzierungen und in der Anbindung von FinTechs. Und mit der Volz Vertriebsservice GmbH gibt es einen Spezialisten für Personenversicherungen in der Hypoport-Gruppe. Wir ergänzen uns perfekt", so Schmitt. "Zudem ergeben sich interessante Cross-Selling-Potenziale." "Die enge Zusammenarbeit der Unternehmen bietet beste Möglichkeiten für beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum von ASC und seine neuen Schwesterunternehmen", ist auch Gawarecki überzeugt und ergänzt: "Gemeinsam haben wir gute Chancen, im sich konsolidierenden Markt eine bedeutende Rolle zu spielen." Weitere Angaben zur Transaktion hat Hypoport heute per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Über die Hypoport AG Die Hypoport AG ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Die Tochterunternehmen der Hypoport-Gruppe befassen sich mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen, ermöglicht oder unterstützt durch Finanz-Technologie (FinTech). Die Hypoport-Tochterunternehmen sind in vier Geschäftsbereiche segmentiert. Der Geschäftsbereich Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Softwareplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt mehr als 500 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4,5 Mrd. Euro über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Der Geschäftsbereich Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukte direkt an Verbraucher richten. Der Geschäftsbereich Institutionelle Kunden ist mit der DR. KLEIN Firmenkunden AG ein führender Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft und gewerblicher Immobilieninvestoren. Der Geschäftsbereich Versicherungsplattform betreibt mit Smart InsurTech eine Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter. Kontakt Hypoport AG Klosterstraße 71 10179 Berlin Internet: www.hypoport.de Twitter: www.twitter.com/Hypoport Presse Sven Westmattelmann Leiter Public Relations & Marketing Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1935 E-Mail: presse@hypoport.de Investor Relations Jan H. Pahl Investor Relations Manager Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 E-Mail: ir@hypoport.de Über die Aktie ISIN DE 0005493365 WKN 549336 Börsenkürzel HYQ 19.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

