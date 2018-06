EXCHANGE NOTICE 19 JUNE 2018 SHARES SUSPENSION OF TRADING: TECNOTREE OYJ Trading in the shares of Tecnotree Oyj (Orderbook ID 24373) was suspended on the Nasdaq Helsinki today at 12:25 EET. The company will publish an announcement later. The orderbooks have been flushed. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************************* TIEDOTE 19.6.2018 OSAKKEET KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS: TECNOTREE OYJ Kaupankäynti Tecnotree Oyj:n osakkeella (id 24373) keskeytettiin Nasdaq Helsingissä tänään kello 12:25. Yhtiö julkistaa asiaa koskevan tiedotteen myöhemmin. Tarjouskirjat on tyhjennetty. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260