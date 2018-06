Hannover/München (ots) - Im Interview mit Kapitalerhöhungen.de spricht Joachim Semrau, CEO der Homes & Holiday AG, über das geplante Initial Public Offering (IPO) und welche Geschäftsfelder das Immobilienunternehmen zukünftig bedienen und ausbauen möchte.



Mit der Homes & Holiday AG geht der erste deutsche Immobilienmakler an die Börse. Die Unternehmensgruppe ist auf Ferienimmobilien in Spanien und Deutschland spezialisiert und bietet Maklergeschäft und Ferienvermietung aus einer Hand. Noch bis zum 21.06.2018 können die 2 Mio. Aktien (ISIN: DE000A2GS5M9) aus einer Kapitalerhöhung zum Festpreis von 2,50 Euro an der Börse München gekauft werden.



Der Gründer Semrau gibt Einblicke in die Historie: "Mit unseren drei Marken sind wir das erste Immobilien Franchisesystem, das sich auf Ferienimmobilien spezialisiert hat. Herzstück der Gruppe ist die von mir 2005 auf Mallorca - dem wohl attraktivsten Ferienimmobilienmarkt Europas - gegründete Porta Mallorquina. (...)"



Für die Verwendung des Emissionserlöses aus der Kapitalerhöhung hat Semrau auch konkrete Vorstellungen: "Wachstum mit einer Buy-and-Build-Strategie. Wir sind bereits in Spanien und Deutschland mit 19 Standorten vertreten und wollen jetzt richtig Gas geben. Schon im Juli kommen Shops auf Menorca und in München hinzu. Weiteres Potenzial sehen wir beispielsweise auf den Kanaren und an der spanischen Mittelmeerküste. In Deutschland haben wir Nord- und Ostsee im Fokus. Daneben spielt auch Süddeutschland, besonders die Alpenregion, eine immer stärkere Rolle."



Das vollständige Interview mit Joachim Semrau und weitere Details zu dem Unternehmen, das geplante IPO und der Einschätzung zur Entwicklung der Immobilienwelt finden Sie unter: www.kapitalerhoehungen.de/Exklusive-Interviews



OTS: Apaton Finance GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100230 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100230.rss2



Pressekontakt: Apaton Finance GmbH Ellernstr. 34 30175 Hannover Mario Hose Geschäftsführer Tel.: +49 / 511 / 6768-731 Fax: +49 / 511 / 6768-730 E-Mail: m.hose[at]apaton-finance.de Web: www.apaton.de