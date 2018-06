Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, Adidas, Volkswagen, Daimler, Tesla, BYD, Evotec und Medigene. Das hatten sich die "Die Mannschaft", 80 Millionen Deutsche und auch der gemeinschaftliche Trikot-Ausstatter Adidas anders vorgestellt. Die 1:0-Niederlage gegen Mexiko trifft nicht nur ins Fußball-Herz des Weltmeisters, sondern auch die Aktie von Adidas, die an nur zwei Handelstagen um gut fünf Prozent eingebrochen ist. Jetzt muss die - an allen Fronten - die Trendwende her. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die sich zuspitzenden Abgas-Skandale bei Volkswagen und Daimler, um die "brennenden Tatschen" bei Tesla, die erneute Schwäche der BYD-Aktie und die beiden Biotechwerte Evotec und Medigene. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.