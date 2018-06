Probleme hat Daimler im Moment ja genug, da soll diese gute Nachricht nicht untergehen: Der Automobilkonzern investiert rund 50 Millionen Euro in das Entwicklungs- und Versuchszentrums (EVZ) in Wörth am Rhein. Zehn Jahre nach dessen feierlicher Eröffnung erfolgte nun der erste Spatenstich für die Erweiterung des Kompetenzzentrums für die Entwicklungsarbeit von Nutzfahrzeugen. Neben Uwe Baake, Leiter Produktentwicklung Mercedes-Benz Lkw, und Gerald Jank, Leiter Mercedes-Benz Trucks Operations, ... (Achim Graf)

