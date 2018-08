Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Preiszahlen dominieren heute den Datenkalender, so die Analysten der Helaba.Dies gelte in Deutschland und der Eurozone ebenso wie in den USA. Den Auftakt würden die deutschen Importpreise geben, gefolgt von vorläufigen spanischen Daten und den regionalen deutschen Werten. Am Nachmittag stehe dann der vorläufige deutsche Verbraucherpreisindex an. Die Frage, die dieser Tage gestellt werde, sei, ob die deutschlandweite Dürre nachhaltigen Einfluss auf die Teuerungsrate habe. Aktuell lasse sich dies nicht ablesen. Zwar sei es im Juli und August zu einem zwischenzeitlichen Anstieg der Weizenpreise auf dem Weltmarkt gekommen, jüngst hätten die Notierungen aber wieder korrigiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...