LBBW Asset Management: Der Pionier für Rohstoff-Fonds bietet seit zehn Jahren die Chance auf langfristige Outperformance DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges LBBW Asset Management: Der Pionier für Rohstoff-Fonds bietet seit zehn Jahren die Chance auf langfristige Outperformance 19.06.2018 / 11:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Welches Anlagekonzept ist bei Rohstoff-Investments auf lange Sicht erfolgreich? Die Antwort auf diese Frage liefert die LBBW Asset Management auf eindrucksvolle Weise mit ihrem Rohstoff-Fonds LBBW Rohstoffe 1. Die LBBW Asset Management hat den Fonds im Jahr 2008 als ersten Rohstoff-Fonds nach deutschem Recht aufgelegt und gilt deshalb als Pionier auf diesem Gebiet. Im entsprechenden Zehn-Jahres-Zeitraum hat die I-Anteilklasse des LBBW Rohstoffe 1 den Investoren einen jährlichen Mehrwert von rund 2,9 Prozent gegenüber der Benchmark ermöglicht - diese bestand bis Oktober 2012 aus dem breiten Bloomberg Commodity Index und wird seitdem von dessem Subindex ex Agriculture & Livestock gebildet. Mit dieser Wertsteigerung hat der Fonds auch die Renditen von ETFs auf diese Indizes deutlich übertroffen. Der kumulierte Mehrwert über den Zehn-Jahres-Zeitraum beläuft sich auf rund 33 Prozent. Der Grund: Beim LBBW Rohstoffe 1 stehen primär Rohstoffe im Fokus, deren Terminkontrakte die Aussicht auf Rollgewinne bieten. "Die Entscheidung für diesen besonderen Investmentansatz hing mit einem Paradigmenwechsel an den Rohstoffmärkten zusammen", erklärt Daniel Rauch, Fondsmanager und Teil des Rohstoff-Teams der LBBW Asset Management, das für den LBBW Rohstoffe 1 verantwortlich zeichnet. "Während die Spot- und Terminkontrakte bei Rohstoffen bis zum Jahr 2004 für Investoren im Grunde die gleichen Ergebnisse mit sich brachten, sorgen veränderte Bedingungen im Rohstoffsektor für deutliche Rollrisiken", so Rauch. Hintergrund ist, dass Rohstoffe für Investments als Terminkontrakte gehandelt werden und es beim Wechsel von einem Terminkontrakt in den nächsten zu Rollgewinnen oder Rollverlusten kommen kann, wenn der Preis des neuen Terminkontrakts unter oder über dem des auslaufenden Terminkontrakts liegt. "Um auf lange Sicht bei Rohstoff-Investments erfolgreich zu sein, kommt es deshalb nicht in erster Linie auf die Marktmeinung an. Intelligent in Rohstoffe zu investieren, heißt, bei der Rohstoffauswahl eine andere Frage zu stellen: Welche Rohstoffe notieren in Backwardation - welche Rohstoffe bieten also die Aussicht auf Rollgewinne?", betont Rauch. Rohstoff-Investments neu gedacht: Der LBBW Rohstoffe 1 konzentriert sich auf Rollgewinne Um Investoren von diesem Effekt profitieren zu lassen, haben LBBW und LBBW Asset Management mit dem LBBW Top-10-Rohstoff-Index ER eigens einen Index aufgelegt, der die Basis bildet für den LBBW Rohstoffe 1. Aus einem Anlageuniversum mit 16 Rohstoffen aus den drei Sektoren Edelmetalle, Energie und Industriemetalle werden für den Index und damit auch für den LBBW Rohstoffe 1 die zehn Rohstoffe mit der stärksten Backwardation, also mit der größten Aussicht auf Rollgewinne, beziehungsweise die Rohstoffe mit dem schwächsten Contango, also mit dem niedrigsten Risiko für Rollverluste, ausgewählt. Durch Ober- und Untergrenzen innerhalb der Sektoren werden Klumpenrisiken reduziert. Der Investmentprozess des LBBW Rohstoffe 1 ist zu 100 Prozent Research- und prognosefrei - und zu 100 Prozent transparent und regelbasiert. "Die deutliche Outperformance gegenüber der Benchmark im Zehn-Jahres-Vergleich unterstreicht das Potenzial unseres Backwardation-Konzeptes", so Rauch. "Seit der Auflage im Jahr 2008 haben wir turbulente Zeiten an den Rohstoffmärkten erlebt, in denen sich der LBBW Rohstoffe 1 erfreulich geschlagen hat." Dies spiegelt sich auch in den Mittelzuflüssen des LBBW Rohstoffe 1 wider. Vor allem seit der Preiswende am Rohstoffmarkt im Januar 2016 und durch den zunehmenden Wirtschaftsaufschwung in den Emerging Markets sind Rohstoffe als Anlageklasse bei vielen Long-only-Investoren wieder gefragt. Insbesondere der LBBW Rohstoffe 1 erlebt seitdem starke Zuflüsse und ist so auf ein Fondsvolumen von rund 770 Millionen Euro angewachsen. Allein seit Anfang dieses Jahres hat sich das Volumen um etwas mehr als 300 Millionen Euro erhöht. Rohstoff-Palette ausgebaut: Mit dem LBBW RS Flex von Preiszyklen am Rohstoffmarkt profitieren Ihre große Expertise im Rohstoff-Bereich hat die LBBW Asset Management auch mit der Auflage des LBBW RS Flex bewiesen, der auf dem bewährten Top-Fonds LBBW Rohstoffe 1 basiert. Das Konzept hinter dem Fonds ist darauf ausgelegt, Trendwechsel zu erkennen und die Investmentstrategie entsprechend anzupassen. In freundlichen Marktphasen ist der Fonds wie der LBBW Rohstoffe 1 zu 100 Prozent long investiert und partizipiert an den Chancen des Rohstoffmarkts. In schwachen Marktphasen sichert er das Marktrisiko teilweise ab - und bei der Gefahr eines Crashs wird die Rohstoffquote auf bis zu 0 Prozent reduziert. "Mit dem LBBW RS Flex haben wir eine Lösung etabliert, die ohne Benchmark-Orientierung und mit stark verbessertem Rückschlagverhalten langfristig ertragsstark sein kann - auch über schwache Marktphasen hinweg", berichtet Rauch. "Insgesamt sind wir mit unseren Rohstoff-Konzepten seit nunmehr zehn Jahren erfolgreich am Markt. Auch künftig ist es unser Anspruch, die erste Adresse in Deutschland zu sein, wenn es um langfristig ertragreiche Rohstoff-Investments geht", sagt Rauch. LBBW Rohstoffe 1 R ISIN: DE000A0NAUG6 WKN: A0NAUG Verwaltungsvergütung: 1,50 % p.a. Ausgabeaufschlag: 5,00 % Aufgelegt am: 9. Juni 2008 Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Ertragsverwendung: Ausschüttung Fondswährung: EUR LBBW Rohstoffe 1 I ISIN: DE000A0MU8J9 WKN: A0MU8J Verwaltungsvergütung: 0,80 % p.a. Ausgabeaufschlag: 0,00 % Mindestanlage: 75.000 EUR Aufgelegt am: 19.05.2008 Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Ertragsverwendung: Ausschüttung Fondswährung: EUR LBBW Asset Management zum besten Asset Manager in Deutschland gekürt Hohe Auszeichnung: Bei der European Funds Trophy wurde die LBBW Asset Management als beste deutsche Asset Management-Gesellschaft ausgezeichnet - und zwar in der Kategorie der Asset Manager mit 26 bis 40 gerateten Fonds. Die LBBW Asset Management erhielt die Auszeichnung insgesamt zum vierten Mal - davon zum dritten Mal in Folge. Mit der European Fund Trophy zeichnet die Fondsanalyse-Gesellschaft FUNDCLASS jährlich die besten Fondsmanager und Asset Manager in Europa aus. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/LBBW_AM und erfahren Sie mehr über uns und unsere Einschätzungen zu den Märkten. Kontakt Oliver Männel Leiter Marketing LBBW Asset Management Telefon: (+49) 711 22910 3100 E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de Jörg Schüren Director Edelman.ergo Telefon: (+49) 221 912887-29 E-Mail: joerg.schueren@edelmanergo.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf dieses Produktes dar. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart sowie unter www.LBBW-AM.de. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produktes dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten gegenüber oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft, übertragen oder übermittelt werden. Risikohinweis: Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. 19.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 696571 19.06.2018

