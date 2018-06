Achtung bei der Aktie von Heidelberger Druck (WKN: 731400)! Shortseller tummeln sich massig in dem Wert und befeuern den Abverkauf des in der Neuausrichtung befindlichen Print-Spezialisten.

Nur diese will nicht so richtig klappen. Erst legte man am 12. Juni Zahlen vor, die nicht in die Erwartungen der Analysten passten, dann folgte gestern die nächste Schreckensnachricht. Die Profiteure: Altbekannte Shortseller, die unter anderem Aixtron (WKN: A0WMPJ) aktuell auf dem Kieker haben.

Anhaltende Profitabilitätsprobleme - und nun auch noch das

Gemäß der gestrigen Meldung will der SDax-Konzern eine bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022 teils zurückführen. Dafür werden Mitte Juli rund 55 Mio. Euro der Anleihe aus Barmitteln zurückgezahlt.

Nach Unternehmensangaben entlastet diese Maßnahme "ab dem nächsten Geschäftsjahr das Finanzergebnis". Das mag stimmen, ...

