Die vom Milliardär Li Ka-shing unterstützte Firma WE Solutions aus Hongkong will in Shanghai 3D-gedruckte Elektroautos bauen. Diese sollen in China vorwiegend für Taxi- und Ride-Hailing-Dienste eingesetzt werden. Die Produktion der 3D-gedruckten Stromer soll nach Abschluss der Crashtests in den nächsten 12 bis 18 Monaten starten. Das Werk hat Kapazitäten für bis zu 10.000 E-Autos pro Jahr. Die Technologie dafür liefert das US-amerikanische Unternehmen Divergent 3D, an der WE Solutions mit 27 Prozent beteiligt ist. Divergent beabsichtigt jedoch die Technologie auch anderen Automobilherstellern in China bzw. in ganz Asien zur Verfügung stellen zu wollen. Die Fabriken seien relativ kostengünstig und modular, weshalb die Idee von WE Solutions ist, dieses Werk als eine Referenzfabrik zu sehen, welche die Technologie demonstriert. scmp.com

Den vollständigen Artikel lesen ...