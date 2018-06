Roche will kräftig in personalisierte Krebsmedizin investieren. Dazu sollen die restlichen Anteile von Foundation Medicine übernommen werden. Die Aktien beider Unternehmen steigen nach Bekanntwerden der Übernahmepläne kräftig. Der Pharmariese Roche will das amerikanische Krebs-Forschungs-Unternehmen Foundation Medicine vollständig übernehmen. Dies gab Roche am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...