Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro vor einem Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Anleger, die auf eine Sonderausschüttung oder Aktienrückkäufe hofften, dürften vermutlich enttäuscht werden, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Vergangenheit habe der Kunststoffkonzern keine bahnbrechenden Ankündigungen auf dieser jährlichen Veranstaltung gemacht./ag/edh Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-06-19/12:31

ISIN: DE0006062144