MOUNTAIN VIEW / KALIFORNIEN (IT-Times) - Das zu Google gehörende Online-Videoportal YouTube hatte im Vorfeld angekündigt, offiziell in das Musik-Abonnement-Geschäft mit dem Start von YouTube Music einzusteigen. Google Inc. will sich mit YouTube Premium und YouTube Music Premium im Markt für Musik-Streaming...

Den vollständigen Artikel lesen ...