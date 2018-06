Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kaufempfelung und das Kursziel 30 Euro für Semperit . Das Unternehmen kündigte, wie berichtet, mit der Schließung eines chinesischen Werkes einen weiteren Restrukturierungsschritt an. Die Analysten halten es für sinnvoll, die Produktion in Europa auf ein Werk und in Asien auf eine bessere Kostenbasis zu konzentrieren. Im ersten Quartal sah das Management einen Anstieg des Auftragseingangs für Sempertrans. Dies bedeutet, dass die beiden verbleibenden Anlagen in Zukunft höheren Nutzungsraten ausgesetzt sein werden. Damit dürfte Sempertrans 2019 EBIT-Margen im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen können, glauben die Analysten. "Wenn die Kunden aus den beiden verbleibenden Werken gut...

