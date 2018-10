Baader Bank passt Ergebniserwartung für 2018 an DGAP-Ad-hoc: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Baader Bank passt Ergebniserwartung für 2018 an 18.10.2018 / 20:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-Hoc-Mitteilung: Baader Bank passt Ergebniserwartung für 2018 an Unterschleißheim, 18. Oktober 2018: Für die Baader Bank zeichnet sich ein deutlich schwächeres Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2018 ab als bisher erwartet. Wie bereits angedeutet, haben sich die Rahmenbedingungen im dritten Quartal 2018 weiter deutlich eingetrübt. Dies hat nennenswerte Auswirkungen auf Handels- und Provisionsergebnis bzw. das Geschäftsergebnis des Konzerns. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBIT) auf Konzernebene liegt zum 30.09.2018 deutlich im einstelligen negativen Millionenbereich. Vor diesem Hintergrund rechnet der Vorstand der Baader Bank nicht mehr damit ein positives Jahresergebnis auf Konzernebene zu erzielen. Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Head of Group Communication T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. 18.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 735309 18.10.2018 CET/CEST

ISIN DE0005088108

AXC0344 2018-10-18/20:03