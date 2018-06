Die Deutsche Bank hat sich von einem großen Teil ihrer ausfallgefährdeten Schiffskredite getrennt. Wie das größte deutsche Geldhaus am Dienstag in Frankfurt mitteilte, wurde ein Portfolio notleidender Kredite im Nominalwert von einer Milliarde Dollar an die beiden Investoren Oak Hill Advisors und Värde Partners verkauft. Die Transaktion solle im...

Den vollständigen Artikel lesen ...