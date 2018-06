Voltabox steigt in den Direktvertrieb seiner Batteriesysteme für Intralogistik-Anwendungen ein. Erster Erfolg der eigenen Vertriebsaktivitäten sei die Belieferung eines "namhaften deutschen Großindustrie-Unternehmens" durch einen Flurförderzeuge-Vertragshändler mit Lithium-Ionen-Batteriesystemen. Künftig will Voltabox sowohl OEMs aus der Intralogistik als auch große Gabelstapler-Flottenbetreiber in Europa und den USA mit Batteriesystemen beliefern. Die Kooperation von Voltabox mit Triathlon Batterien wird zusätzlich weitergeführt. "Die Zusammenarbeit mit Triathlon hat uns einen ersten indirekten Zugang zu einem bedeutenden Wachstumsmarkt verschafft. Jetzt gehen wir den nächsten naheliegenden Schritt und schließen die Lücke zu den Gabelstapler-Herstellern", sagt Jürgen Pampel, Vorstandsvorsitzender der Voltabox AG. "Hersteller wie Großkunden fordern die Direktbelieferung, damit sie ihre spezifischen Anforderungen an Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis noch schneller umsetzen können. Daher ergänzen wir uns mit dem Vertriebsnetz von Triathlon perfekt." "Die an uns gestellten Anfragen nach innovativen, sicheren und zuverlässigen Batteriesystemen nehmen kontinuierlich zu. Unsere enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit Voltabox stellt sicher, dass wir diesen Bedarf optimal decken können", ergänzt Martin Hartmann, Geschäftsführer von Triathlon Batterien. Hinsichtlich der Liefervereinbarungen zwischen Voltabox und Triathlon sieht der abgeschlossene Vertrag vor, dass die für den Vertrieb in der EU bestimmten Lithium-Ionen-Batteriesysteme von Voltabox weiterhin bei Triathlon montiert werden. Voltabox produziert und liefert die Module, Triathlon baut Tröge sowie System- und Modul-Elektroniken ein. dgap.de

Den vollständigen Artikel lesen ...