(JK-Trading.com) - Der DAX verlor auch am Dienstag deutlich, notierte zur Mittagszeit mehr als 1% im Minus. Die 13.000 scheint somit zum Ende des zweiten Quartals vom Tisch. Der Grund für die erneuten Abschläge kann in der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump gesehen werden, der neue Importzölle auf chinesische Waren in Höhe von 200 Mrd. USD verkündete. Trumps ...

