Die aktuelle Hausse begann im März 2009 und ist damit die zweitlängste Serie in der Geschichte der USA. Selbst mit der im Februar begonnenen Korrektur ist der S&P 500 noch immer in der Reichweite der Allzeithöchststände. Während ein historischer Lauf wie dieser für viele Aktionäre ein Segen war, gibt es eine Gruppe, die dieses Umfeld besonders schwierig fand - die Value-Investoren. Günstige Aktien zu finden kann manchmal echt schwierig sein, aber in den letzten neun Jahren ist es immer noch schwerer geworden. In diesem Sinne, lass uns drei Dividenden-Aktien ansehen, die im Augenblick unglaublich günstig erscheinen: Starbucks (WKN:884437), Walt Disney ...

Den vollständigen Artikel lesen ...