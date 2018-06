Universal Laser Systems (ULS) gibt bekannt, dass seiner Materialdatenbank, der umfangreichsten Sammlung von Parametern der laserbasierten Materialbearbeitung für Materialien im Bereich von10 Watt bis 500 Watt, Materialien von Henkel, Hexcel und Saint Gobain hinzugefügt wurden.

Die neuen Materialien von Henkel, Hexcel und Saint Gobain in der ULS-Materialdatenbank wurden speziell für die Laserbearbeitung mit der ULTRA-Plattform und XLS-Plattform hinzugefügt. Diese Plattformen eignen sich für Laserschneiden, Laserverdampfung und Laseroberflächenbearbeitung mit hoher Präzision.

Es handelt sich um die folgenden Materialien:

Henkel Bergquist Gap Pad VO Thermal Material

Thermal Material Henkel Bergquist Hi-Flow 105 Thermal Material

Thermal Material Henkel LOCTITE EA 7000 AERO Film

Henkel Hysol EA 9696 AERO Film

Henkel Bergquist Sil-Pad A2000 Thermal Material

Hexcel HexForce 353 Aramid Fabric

Hexcel HexForce 282 Carbon Fabric

Saint-Gobain CHEMFILM DF100 Cast PTFE Film

Saint-Gobain CHEMFILM ETFE-E2 Extruded Fluoropolymer Film

In der Materialbibliothek auf der ULS-Website sind zudem Hinweise zur Laserbearbeitung verfügbar, in denen die Ergebnisse der Interaktion zwischen dem Laser und diesen Materialien beschrieben werden, damit potenzielle Kunden die Vorteile des Einsatzes der Lasertechnologie bei der Herstellung, Forschung und Entwicklung sowie beim Prototypenbau erkunden können.

Über Universal Laser Systems, Inc.

Universal Laser Systems, Inc. (ULS) ist ein globaler Hersteller von Lösungen für die laserbasierte Materialbearbeitung, der Innovationen und die Entwicklung moderner CO 2 - und Faserlasertechnologie vorantreibt. ULS bietet seinen Kunden äußerst innovative, kostengünstige, flexible und skalierbare Lösungen der laserbasierten Materialbearbeitung für gegenwärtige und zukünftige Anforderungen von der Entwicklung von Laserquellen, Technologien zur Produktivitätsverbesserung, fortschrittlichen Software- und Strahlführungssystemen bis zu umfangreichen Forschungsinvestitionen in Theorie und Anwendung der laserbasierten Materialbearbeitung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ulsinc.com/de.

