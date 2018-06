Wien (www.fondscheck.de) - Das Asset-Management-Haus Blackrock startet hierzulande eine neue Fondspalette, so die Experten von "FONDS professionell".Die Steuerung der Portfolios stütze sich auf neue Technologien wie die Auswertung großer Datenmengen ("Big Data") und künstliche Intelligenz. Die Serie sei im Jahr 2017 in den USA an den Start gegangen. Nun solle das Sortiment auch hier in den Vertrieb gehen, teile die Gesellschaft mit. Die Palette umfasse sechs Fonds, darunter einen global ausgerichteten und fünf mit regionalen Schwerpunkten: USA, Schwellenländer, Gesamteuropa, Europa ohne Großbritannien sowie Asien ohne Japan. ...

