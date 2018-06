Espelkamp (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Stabswechsel im Vorstand der ostwestfälischen Gauselmann Gruppe: Lars Felderhoff, derzeit kaufmännischer Geschäftsführer der adp Gauselmann GmbH, übernimmt zum 1. Juli 2018 die Position des Finanzvorstandes. Der 42-Jährige folgt auf Alexander Vleeming, der die international agierende Unternehmensgruppe nach zehnjähriger Betriebszugehörigkeit auf eigenen Wunsch verlässt.



"Wir bedanken uns bei Herrn Vleeming für die erfolgreichen, gemeinsamen Jahre und wünschen ihm alles Gute für seine berufliche und private Zukunft. Gleichzeitig freuen wir uns, Herrn Felderhoff im Kreise der Vorstände begrüßen zu dürfen. Herr Felderhoff, der 1997 als Praktikant seine ersten Erfahrungen im Unternehmen sammelte, ist das beste Beispiel dafür, dass Mitarbeiter aus dem eigenen Nachwuchs bei der Gauselmann Gruppe bis in die höchste Führungsebene aufsteigen können", so Paul Gauselmann, Firmengründer und Vorstandssprecher.



Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Leuphana Universität Lüneburg und der schwedischen Växjö University sowie einem anschließenden MBA-Studium an der Manchester Business School, stieg Lars Felderhoff 2000 bei der Atronic Americas LLC, einem ehemaligen Tochterunternehmen der Gauselmann Gruppe, ins Berufsleben ein.



Zwischen 2007 und 2011 war Lars Felderhoff für GTECH (heute IGT) und die Metro Cash & Carry International GmbH tätig, bevor er 2011 als kaufmännischer Geschäftsführer der adp Gauselmann GmbH in die Gauselmann Gruppe zurückkehrte. Bis dato trägt er zudem die kaufmännische Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich Merkur mit über 40 operativen Unternehmen im In- und Ausland. Während seiner Unternehmenslaufbahn war das neue Vorstandsmitglied nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Österreich und Monaco im Einsatz.



"Als kaufmännischer Geschäftsführer bei der adp Gauselmann GmbH hat sich Herr Felderhoff bereits in den vergangenen Jahren in der Führungsebene der Gauselmann Gruppe etabliert - und bewährt. Daher sind wir sicher, dass er auch seine neuen Aufgaben als Finanzvorstand vorbildlich meistern wird, und wünschen ihm viel Erfolg in dieser neuen Position", so Armin Gauselmann, Vorstand Personal.



Als gebürtiger Rahdener ist Lars Felderhoff bestens mit dem Altkreis Lübbecke, dem Stammsitz der Gauselmann Gruppe, und der Bedeutung des Unternehmens für die Region Ostwestfalen vertraut. Der 42-jährige ist verheiratet und hat gemeinsam mit seiner Frau Hélène vier Kinder.



OTS: Gauselmann Gruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13139 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13139.rss2



Pressekontakt: Mario Hoffmeister M.A., Leiter Kommunikation Tel.: 05772 / 49-281; Fax: -289 E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.de Mobil: 0171 / 9745712