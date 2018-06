Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Schritt in Schritt mit dem Fibo - Chartanalyse Die Aktie des deutschen Medienunternehmens ProSiebenSat.1 Media (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) baut seit Anfang letzten Jahres immer mehr Substanz ab und hat zudem noch eine größere Korrekturformation erfolgreich aktiviert und anschließend getestet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

