EVOTEC zeigt erneut, wie man sich mit Partnerschaften hochhangelt. Die neue Vereinbarung von EVOTEC mit SANOFI ist ein guter Beleg dafür. SANOFI zahlt vorab 60 Mio. € in die gemeinsame Herstellung und Vermarktung bestimmter Antiinfektiva Einheiten. Problem: EVOTEC fährt darin sehr geschickt, aber mit dem Kurs hat man gelegentlich Probleme. 2,1 Mrd. € Marktwert sind anspruchsvoll. Ein KGV von 67 ebenfalls. Wie ein solcher Kurs aussieht, können Sie heute am besten einem Chart aus der FAZ entnehmen. Wie verhalten? 16 € sind uns zu viel, aber 13 € als Auffangkurs für den Ausbau von Positionen sind reizvoll.



