FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA kooperiert mit dem britischen Life-Science-Unternehmen Histocyte Laboratories Ltd bei Pathologie-Technologie. Merck werde exklusiv den multinationalen Vertrieb des Portfolios an Zelllinien-Referenzprodukten für die Immunhistochemie und die In-situ-Hybridisierung übernehmen, teilte der Dax-Konzern mit. Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

"Diese Referenzmaterialien stärken das Pathologie-Portfolio von Merck und bieten Kunden robuste und standardisierte Arbeitsmittel für verlässlichere Analysen", erklärte Jean-Charles Wirth, der im Life-Science-Geschäft von Merck die Geschäftseinheit Applied Solutions leitet.

Histocyte kann durch die Zusammenarbeit mit Merck seine weltweite Präsenz ausweiten und erhält darüber hinaus Zugang zum US-amerikanischen Pathologie-Markt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Merck sein Knowhow in den Bereichen Vertrieb, Marketing und E-Commerce einsetzen, um das umfassende Angebot an Pathologie-Objektträgerkontrollen von Histocyte Laboratories in den USA und anderen ausgewählten Ländern zu vertreiben. Außerhalb dieser ausgewählten Länder wird Histocyte Kunden weiter über eigene Vertriebskanäle ansprechen..

June 19, 2018 08:46 ET (12:46 GMT)

