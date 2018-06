IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Blox Labs meldet Unternehmensupdate

Toronto (Ontario), 19. Juni 2018. Blox Labs Inc. (CSE: BLOX, Frankfurt: BR1B) (BLOX oder das Unternehmen) freut sich, das folgende Unternehmensupdate bereitzustellen.

Abschluss der Finanzierung und Kapitalstruktur

BLOX hat kürzlich eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) durch die Emission von 14.821.998 Stammaktien zu einem Preis von 0,075 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen von 1.111.650 Dollar) durchgeführt. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die fortlaufende Entwicklung seiner Blockchain-Projekte, einschließlich CannaBLOX, PetroBLOX und ähnlicher damit in Zusammenhang stehender aufstrebender Blockchain-Technologien, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Vor dem Abschluss der Finanzierung hatten bestimmte Großaktionäre, die zusammen 6.200.000 Aktien des Unternehmens besitzen, freiwillige Poolverträge unterzeichnet. Die Bedingungen des Poolvertrags schränken den Wiederverkauf der Aktien für einen Zeitraum von 18 Monaten nach dem 8. Mai 2018 ein. Während dieser 18-monatigen Haltefrist werden keine Aktien in keinen Tranchen in welcher Form auch immer freigegeben. Abgesehen von den freiwillig zusammengelegten Aktien wurden auf behördliche Anordnung auch 6.166.438 Aktien des Unternehmens, die sich im Besitz des früheren CEO befinden, einer verpflichtenden Handelsbeschränkung unterworfen, die 60 Monate nach dem 7. Mai 2018 gilt. Somit wurden insgesamt 12.366.438 Stammaktien des Unternehmens für einen Zeitraum von 18 bis 60 Monaten einer Handelsbeschränkung unterworfen.

Blockchain-Projekte

PetroBLOX:

BLOX ist kürzlich eine Partnerschaft mit Sonoro Energy Ltd. (TSX-V: SNV, Frankfurt: FDZN, OTC: SNVFF) eingegangen und hat mit der Entwicklung von PetroBLOX, einer auf Blockchain basierenden Smart-Contract-Lieferkettenmanagement-Plattform für die globale Öl- und Gasbranche, begonnen. Durch die Anwendung der besten Smart Contracts ihrer Art und dezentralisierter Technologien zielt PetroBLOX darauf ab, den Arbeitsablauf zu ermöglichen und zu verbessern, die Effizienz des Projektmanagements zu maximieren und die Transparenz im Bereich der globalen Exploration und Produktion zu steigern. Angesichts von Anwendungen sowohl in den vor- als auch in den nachgelagerten Branchen der Öl- und Gasindustrie soll PetroBLOX bei Engpässen behilflich sein - von der Genehmigung, Planung und Beschaffung über die Bohrturmmobilisierung und -demobilisierung bis hin zum Handel mit dem fertigen Rohstoffprodukt. Die Phase-1-Entwicklung von PetroBLOX hat begonnen und wird unter anderem die Verfeinerung des Projektumfangs und der Modellierungsgliederung, eine Umweltuntersuchung des Status quo der Explorations- und Produktbranche, die Markenpolitik von PetroBLOX sowie die Erstellung eines Blockchain-Weißbuchs umfassen. Das Unternehmen wird mit Fortdauer des Projektes PetroBLOX weitere Updates bereitstellen.

CannaBLOX:

BLOX entwickelt im Rahmen einer Partnerschaft mit Liberty Leaf Holdings Ltd. (CSE: LIB, OTC: LIBFF, FSE: HN3P) CannaBLOX, eine auf Blockchain basierende Smart-Contract-Lieferkettenmanagement-Plattform für die legalisierte Cannabisbranche. Laut einem Bericht von Bloomberg reichte IBM im Rahmen eines Antrags auf eine öffentliche Rückmeldung der Regierung von British Columbia ein Angebot ein, das den Einsatz der Blockchain-Technologie als Mittel zur Nachverfolgung und Dokumentation von Transaktionen in der Cannabis-Lieferkette empfiehlt. IBM sagte: Diese Art von Transparenz würde die Sichtbarkeit und Kontrolle der provinziellen Regulierungsbehörden auf eine neue Ebene heben.

Die Blockchain-Software CannaBLOX soll logistische Engpässe abfedern und beheben, die Produktsicherheit und die Qualität der Versorgung gewährleisten, Betrug und potenzielle andere kriminelle Aktivitäten minimieren sowie die Einhaltung von Steuergesetzen und behördlichen Bestimmungen auf unterschiedlichen Behördenebenen auf dem Markt des legalisierten Cannabis unterstützen. Die Phase-1-Entwicklung von CannaBLOX ist angesichts der Gliederung der Verwaltungsgremien, der mobilen Anwendungen und der E-Commerce-Architektur mit individueller Gestaltung der Smart-Contract-Ethereum-Plattform, die die gesamte Lieferkette (Anbaubetriebe, Verarbeitung und Herstellung sowie Vertriebs-/POS-Protokolle) umfasst, nahezu abgeschlossen. Der Abschluss der Rahmenarbeiten in Zusammenhang mit den Verwaltungsgremien ist bei der Verwaltung aller Produktkategorien und Partner - Verkäufer wie Kunden - von grundlegender Bedeutung, während die Architektur der mobilen Anwendungen die Verwendung der E-Commerce-Plattform sowohl beim Freizeit- als auch beim kontrollierten Vertrieb ermöglicht. Das Hauptaugenmerk ist nach dem Abschluss der allgemeinen Architektur vom Samen bis hin zum Vertrieb darauf gerichtet, eine branchenweite Herausforderung zu lösen und sicherzustellen, dass wichtige Protokolle umgesetzt werden, um Engpässe in der Lieferkette mit dem einzigartigen Transparent Cannabis Logistics Protocol (TCLP) von CannaBLOX mit Full Batch Tracking-Systemen abzufedern, die von QR Tracking von den ACMPR zum Kunden sowie von der Einführung unseres eigenen Cannabis Inventory Depletion Protocol (CIDP) unterstützt werden. Die Kombination aus CannaBLOX TCLP und CIDP wird leistungsstarke Synergien ermöglichen, um das Cannabis-Lieferketten-Ökosystem zu revolutionieren. Das Unternehmen wird mit Fortdauer des Projektes CannaBLOX weitere Updates bereitstellen.

Angesichts des erfolgreichen Abschlusses unserer Finanzierung sind wir ausreichend kapitalkräftig, um unseren Geschäftsplan umzusetzen und die nächste Wachstumsphase von Blox Labs in Angriff zu nehmen, sagte President und CEO Jeff Zanini. Er sagte außerdem: Die jüngsten Aufnahmen in das Managementteam und das Board of Directors sorgen für zusätzliche Stärke und eine spezifische wachstumsorientierte Unternehmenserfahrung, die beim Erreichen unserer Ziele überaus behilflich sein werden. Dieses zusätzliche Know-how und Potenzial werden dem Unternehmen zugutekommen, zumal es nicht nur seine bestehenden Blockchain-Projekte weiterentwickelt, sondern auch aktiv weitere Partnerschaften und wertsteigernde Projekte für seine Aktionäre anpeilt. Wir danken unseren Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung und Geduld und freuen uns auf die Bereitstellung weiterer Updates, sobald wir bei unseren unterschiedlichen Unternehmensentwicklungsinitiativen Fortschritte verzeichnen.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Lieferkettenmanagement und die -verbesserung sowie für andere Bereiche. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

IM NAMEN DES BOARD,

Jeff Zanini

CEO und Director

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen, die sich auf das Geschäft des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens, einschließlich zukünftiger Pläne hinsichtlich der Entwicklung von Technologien durch das Unternehmen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass sich diese als korrekt herausstellen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden am Tag der Erstellung dieser Pressemitteilung geäußert. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

