Der Kryptomarkt hat sich gestern Abend mit einer deutlichen Gegenbewegung zurückgemeldet. Innerhalb von rund eine Stunde ist die Marktkapitalisierung aller Coins um rund fünf Prozent nach oben gesprungen. Auch am Dienstag dominieren in den Top 50 klar die positiven Vorzeichen - lediglich Tether und der Binance Coin, die in den letzten Tagen als "sichere Häfen" gesucht waren, notieren auf 24-Stunden-Sicht moderat schwächer.

