Auch die italienische Millionenstadt Mailand will laut Bürgermeister Giuseppe Sala sukzessive Dieselfahrzeuge aussperren. Ab dem 21. Januar 2019 sollen Fahrverbote zunächst für ältere Diesel (bis Euro 3) gelten, denen zunächst von Montag bis Freitag tagsüber die Zufahrt verboten wird. Dies würde nach aktuellem Stand bereits mehr als ein Drittel der Dieselfahrzeuge betreffen. Ab Oktober 2019 ist eine Ausdehnung der Fahrverbote auf Euro-4-Diesel geplant, was annähernd ein weiteres Drittel der Dieselfahrzeuge betreffe. Für Euro-5-Diesel soll Mailand ab 2024 tabu sein. Auch Rom hatte kürzlich beschlossen, ab 2024 die Nutzung von allen privaten Dieselfahrzeugen im Stadtzentrum zu verbieten. Die italienische Hauptstadt kämpft mit einer extrem hohen Verkehrsdichte im Zentrum. Während viele Städte Luftverschmutzung bekämpfen, um die Gesundheit ihrer Bewohner und das Klima zu schützen, kommt in Rom ein weiterer guter Grund hinzu: Die Schadstoffe aus dem Auspuff unzähliger Autos gefährden tausende historische Monumente der "ewigen Stadt". opportunityenergy.org, today.it (auf Italienisch)

