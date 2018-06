In Oslo absolvierte am Montag ein E-Kleinflugzeug des slowenischen Herstellers Pipistrel in Begleitung des norwegischen Verkehrsministers Ketil Solvik-Olse einen kurzen Testflug. Gesteuert wurde die Alpha Electro G2 von Dag Falk-Petersen, Chef des Staatsunternehmens Avinor, das die norwegischen Flughäfen betreibt. Der zweisitzige Elektro-Flieger mit einem Leergewicht von 350 Kilo inkl. Batterie wird in der Serienversion mit einer 50-kW-Maschine und einem 21-kWh-Akkupaket ausgerüstet, womit eine Stunde elektrisches Fliegen ermöglicht werden soll. Norwegen plant wie berichtet, bis zum Jahr 2040 alle Kurzstreckenflüge rein elektrisch zu absolvieren und 2025 eine erste Teststrecke zu starten. Dies würde alle Inlandsflüge und Flüge in die benachbarten skandinavischen Hauptstädte abdecken. handelsblatt.com, pipistrel.si (technische Details)

