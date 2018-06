Bjorn Kjos, Chef der Norwegian Air Shuttle und Großaktionär des Billigfliegers, lobt seine Airline in den Himmel. Damit könnte er auf einen höheren Übernahmepreis und einen steigenden Aktienkurs abzielen. Norwegian-Boss Bjorn Kjos kündigte an, dass die derzeit defizitäre Norwegian Air Shuttle in diesem Sommer den Höchststand ihrer Investitionen erreiche und ...

