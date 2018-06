Elon Musk wettert in den sozialen Medien immer wieder gegen Tesla-Shortseller. Seine Wortwahl ist teilweise sehr drastisch. Am Sonntag war es wieder soweit. Elon Musk hat am Wochenende Tesla-Shortseller, die auf fallende Kurse wetten, erneut vor massiven Verlusten gewarnt. Auf Twitter schrieb der schillernde Tesla-CEO: "Sie haben ungefähr drei Wochen, bevor ihre Short-Position explodiert." They ...

