Der französische Energiekonzern EDF (ISIN: FR0010242511) zahlt an diesem Dienstag eine Schlussdividende von 0,31 Euro an seine Aktionäre aus. Ex-Dividenden Tag war der 25. Mai 2018. EDF (Electricite de France) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende. Die Zwischendividende (0,15 Euro) wurde bereits im Dezember ausgeschüttet. Die Dividende für 2017 betrug insgesamt 0,46 Euro. Gegenüber dem Vorjahr ...

