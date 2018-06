Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie weiter bullisch - Chartanalyse Trotz der relativen Schwäche an den weltweiten Aktienmärkten konnte sich die Aktie von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) über das Niveau von rund 100,00 US-Dollar hinwegsetzen und ein anschließendes Verlaufshoch bei 102,69 US-Dollar markieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...