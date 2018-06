Die DZ Bank hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 75 Euro belassen. Aktien kleinerer Unternehmen hätten sich in den vergangenen 30 Jahren tendenziell besser als DAX-Werte entwickelt, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie. Dies basiere häufig auf einer höheren Innovationskraft sowie einer erfolgreichen Positionierung in der Nische. Zu den TecDax-Favoriten der DZ Bank gehören 1&1 Drillisch und United Internet./edh/mis Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

