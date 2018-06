Wir müssen schon wieder an dieser Stelle über die deutsche Automobilbranche sprechen. Diesmal jedoch nicht über Daimler oder Volkswagen, diesmal geht es um Audi. Der bisherige Audi-Chef Stadler wurde in Untersuchungshaft genommen und sein Beispiel sorgt durchaus für Unruhe in der deutschen Autobranche. Das macht sich selbstverständlich auch am Aktienmarkt bemerkbar. Aktienhändler Jürgen Dietrich zu den Hintergründen bei Börse Stuttgart TV.