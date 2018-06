Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der Murdoch-Konzern 21st Century Fox hat offenbar gute Chancen, den Bieterwettstreit um den britischen Bezahlfernsehsender Sky für sich zu entscheiden. Der britische Kulturminister Matt Hancock sagte am Dienstag, die Konditionen, zu denen Fox das Nachrichtengeschäft von Sky an Walt Disney verkaufen wolle, erfüllten die Kritiken, um die vollständige Übernahme der Sky plc zu genehmigen.

Der US-Medienkonzern Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, die Muttergesellschaft von Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

Fox will eigentlich jene 61 Prozent an der Sky plc kaufen, die dem Unternehmen noch nicht gehören, doch die britische Kartellbehörde sieht dadurch die Medienvielfalt in Gefahr. Am 5. Juni hatte Hancock erklärt, der Verkauf von Sky News an Disney oder einen anderen geeigneten Käufer könne diese Bedenken zerstreuen. Allerdings hatte Fox nur 15 Tage Zeit gegeben, um einen Deal herbeizuführen.

Daran schließt sich nun eine 15-tägige öffentliche Konsultationsphase an. Hancock wird voraussichtlich nach dem 4. Juli eine endgültige Entscheidung treffen.

Sowohl Sky als auch Fox begrüßten die Stellungnahme des Kulturministers in separaten Mitteilungen. Laut dem jüngsten Vorschlag von Fox würde Sky News nach dem Abschluss der vollständigen Übernahme an Disney veräußert und Fox wird die Finanzierung des Nachrichtengeschäftes für weitere 15 Jahre garantieren.

Auch der US-Kabelkonzern Comcast hat für Sky geboten und mit seiner Offerte über 12,50 Pfund pro Sky-Aktie Fox ausgestochen. Der Konzern des Medienmoguls Rupert Murdoch bietet nur 10,75 Pfund je Anteil. Die britische Regierung hat der Übernahmeofferte des US-Kabelkonzerns Comcast für den Bezahlfernsehsender Sky zwar ihren grundsätzlichen Segen erteilt, aber Fox mit dem eines möglichen Verkaufs des Nachrichtengeschäfts ein Hintertürchen offen gelassen.

