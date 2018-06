ZÜRICH (Dow Jones)--Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China drückt den Börsen weltweit weiter seinen Stempel auf - so auch am Dienstag wieder der Schweizer Börse. Nachdem der SMI am Montag zu den größten Verlierern in Europa gehörte, hielt er sich am Dienstag mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 8.463 Punkte aber relativ gut.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Sika. Umgesetzt wurden 56,28 (Montag: 39,22) Millionen Aktien.

Gestützt wurde der SMI von kleinen Gewinnen bei den als defensiv geltenden Schwergewichten Roche und Nestle von 0,5 bzw. 0,4 Prozent. Beide hatten am Vortag noch zu den größeren Verlierern gehört. Roche hatte angekündigt, das US-Unternehmen Foundation Medicine, an dem der Schweizer Pharmakonzern bereits die Mehrheit hält, komplett übernehmen zu wollen. Roche bietet dafür einen Aufschlag von annähernd 30 Prozent auf den Foundation-Kurs von Montag. Roche hatte Anfang 2015 eine strategische Zusammenarbeit mit Foundation Medicine auf dem Gebiet der molekularen Informationen in der Onkologie vereinbart.

Für Nestle gab es zwar eine Kurszielsenkung durch JP Morgan. Das neue Ziel liegt mit 95 (zuvor 97) Franken aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs von unter 74 Franken. JP Morgan empfiehlt die Aktie denn auch weiter zum Kauf.

Derbe Verluste verzeichneten Richemont und Swatch, für die es um 3,7 bzw. 4,2 Prozent abwärts ging. Beide Unternehmen dürften unter anderem wegen ihrer Uhrenexporte drohende Handelsbarrieren im Zuge des Streits zwischen den USA und China besonders deutlich zu spüren bekommen.

June 19, 2018 11:52 ET (15:52 GMT)

