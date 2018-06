Hauptversammlung 2018 der PVA TePla AG DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Hauptversammlung 2018 der PVA TePla AG 19.06.2018 / 18:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die ordentliche Hauptversammlung der PVA TePla AG, Wettenberg, fand heute in der Kongresshalle Gießen unter der Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Alexander von Witzleben statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit bei einer Präsenz der Anteilseigner von rund 56% angenommen. Geschäftszahlen - Deutlich gestiegener Auftragseingang Der Vorstandsvorsitzende Alfred Schopf erläuterte in seinem Vortrag den anwesenden Aktionären die Geschäftszahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres. Die Prognose hinsichtlich des Umsatzes sei mit 85,3 Mio. EUR und hinsichtlich des Ergebnisses mit 5,5 Mio. EUR erfüllt worden. Der Auftrags -eingang und -bestand habe sich mehr als verdoppelt und stelle die sehr gute Perspektive für die Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre dar. Wesentliche Treiber hierbei seien Großaufträge in der Kristallzucht, aber auch die übrigen Produktereiche hätten positiv zum Auftragseingang beigetragen. Der Break-Even Punkt und damit die Kostenstruktur seien stabil gehalten worden. Kapazitätsplanung und Arbeitsplatz der Zukunft Oliver Höfer - Vorstandsmitglied für den Bereich Produktion und Technologie - erläuterte die Kapazitätsplanungen, um die großen Aufträge aus der Halbleiterindustrie abwickeln zu können: Durch flexible Arbeitsmodelle, Fließfertigung sowie Pooling und Personalausgleich der Kapazitäten auch mit anderen Tochtergesellschaften, d.h. innerhalb des gesamten Konzerns, könne man ohne wesentliche Kostensteigerungen diese Aufträge abarbeiten. Im Anschluss gab Oliver Höfer eine kurze Einführung in das Thema Virtuelle Realität und deren Bedeutung für die Fertigung bei der PVA TePla. Diese Technologie werde bereits im Werk Jena eingesetzt und als Pilotarbeitsplatz weiter optimiert, um dort neueste Technik zu testen sowie zu integrieren. Darüber hinaus habe die digitale Transformation bereits an vielen Arbeitsbereichen Einzug gehalten. Siliziumkarbid - Bedeutsames Halbleitermaterial der Zukunft Alfred Schopf erläuterte im Anschluss die Bedeutung des Halbleitermaterials Siliziumkarbid als wesentliche technologische Entwicklung für die Zukunft, insbesondere getrieben durch das Wachstum der Elektromobilität. Hier erwarte man in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum im Auftragseingang für Kristallzuchtanlagen durch eine ganze Reihe von Kunden weltweit. Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Die Prognose für die wichtigsten Geschäftszahlen 2018 wurde noch einmal bestätigt: Ein Konzernumsatz und ein Betriebsergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung von 94 Mio. EUR bzw. 11 Mio. EUR werde erwartet. Alfred Schopf erläuterte, dass sich der Auftragseingang per Ende Mai 2018 mit rund 66 Mio. EUR und somit 90% über dem Auftragseingang der entsprechenden Vorjahresperiode sehr stabil und erfreulich entwickle. Wesentliche Umsatzanteile würden sich erst nach der Endabnahme durch den Kunden im vierten Quartal des laufenden Jahres realisieren. Abschließend bedankte sich Alfred Schopf für die hervorragende Arbeit seines Vorgängers und Firmengründers Peter Abel, von dem er den Vorstandsvorsitz nach der Hauptversammlung 2017 übernahm. Dessen strategische Weitsicht hätten das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute präsentiert: ein Technologieführer, der in vielen wichtigen Zukunftsmärkten zu Hause ist und neben dem hohen Auftragsbestand auch eine hervorragende Unternehmensperspektive bietet. In der anschließenden Generaldebatte wurden die Fragen der Aktionäre und Aktionärsvertreter zum Unternehmen und zu den Tagesordnungspunkten zufriedenstellend beantwortet. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Tel: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com 19.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696869 19.06.2018

