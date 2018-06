BASF: Bleibt für längere Zeit ein Wackelkandidat!

Die Aktie der BASF konnte seit meiner letzten Betrachtung, vom April, meine damalige Sichtweise weitestgehend nachvollziehen. In dieser Betrachtung hatte ich einen leichten Anstieg und eine sich daran anschließende Korrektur in Aussicht gestellt. Der erste Teil der Prognose wurde bereits absolviert, der zweite folgt in Kürze. Diese Korrektur ist immer noch ein Teil der seit ca. 2000 laufenden Aufwärtsbewegung. Natürlich, und der obere Chart zeigt das, befindet sich dieser Trend in der finalen Phase. ...

