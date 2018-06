IDM Mining hat wie angekündigt eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorgelegt. Für sein hochgradiges Red Mountain-Projekt im Golden Triangle kommen die Kanadier nun auf mehr als 700.000 Unzen Gold sowie mehr als 2,2 Mio. Unzen Silber im Status Measured & Indicated.

Ein Fünftel mehr Gold

IDM Mining (0,07 CAD | 0,05 Euro; CA44939Q1063) hat versprochen und nun auch pünktlich geliefert. Die Kanadier haben wie angekündigt einen neuen Ressourcenbericht für ihr 100 Prozent eigenes Red Mountain-Projekt im "Goldenen Dreieck" der Provinz British Columbia vorgelegt. Die Gold-Ressource konnte um satte 20,7 Prozent auf 704.600 Unzen in der höherwertigen Kategorie "Measured & Indicated" gesteigert werden. Hinzu kommen nunmehr 2,03 Mio. Unzen Silber. Besonders gut lesen sich weiterhin die Grade für das Untertageprojekt. Der Goldgrad liegt bei 7,91 Gramm je Tonne (g/t), bei Silber sind es 22,75 g/t. Hinzu kommt noch die Ressource im niedrigeren Status "inferred" mit 61.400 Unzen bei Goldgraden von durchschnittlich 6,04 g/t. Das entspricht im Vergleich zur vorherigen Ressourcenstudie einem Plus von 5,2 Prozent (mehr Details). In den neuen Ressourcenreport flossen die Ergebnisse aus dem 29.312 Bohrmeter umfassenden Programm aus dem vergangenen Jahr ein. Es beinhaltete insgesamt 104 Bohrlöcher im Untergrund, acht an der Oberfläche sowie drei geotechnische ...

