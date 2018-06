Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat die Finanzierung der Monsanto-Übernahme mit einer weiteren Milliarden-Anleiheplatzierung abgeschlossen. Mit der Ausgabe von Papieren an institutionelle Investoren seien 5 Milliarden Euro eingesammelt worden, teilte der Dax -Konzern am Dienstagabend in Leverkusen mit. "Mit dieser Transaktion haben wir die Ausfinanzierung der Übernahme von Monsanto erfolgreich abgeschlossen", sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl laut Mitteilung.

Bereits am Morgen hatte Bayer die Emission von Anleihen im Wert von insgesamt 15 Milliarden US-Dollar (rund 12,9 Mrd Euro) bekannt gegeben. Mit dem Geld soll ein Teil der Kredite für die Zwischenfinanzierung der rund 63 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme zurückgezahlt werden./mis/tos

ISIN DE000BAY0017 US61166W1018

AXC0306 2018-06-19/19:42