(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.06.18 - Biotech-Aktien lagen am Dienstag erneut unter Abgabedruck. Der Handelsstreit wirkt sich zunehmend belastend aus, der TecDAX schloss erneut deutlich leichter. Auch an der Wall Street geht es abwärts. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 1,2 Prozent auf 12.677 Punkte. Unter Druck lagen dabei Papiere von Adidas, Volkswagen und Thyssenkrupp. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...