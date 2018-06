FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG und Ford Motor Company haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und prüfen eine strategische Allianz, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die beiden Unternehmen untersuchen demnach potenzielle Projekte in einer Reihe von Bereichen, darunter die Entwicklung von Nutzfahrzeugen, um den sich wandelnden Anforderungen der Kunden besser gerecht zu werden. Die potenzielle Allianz soll keine Eigenkapitalvereinbarungen einschließlich Kreuzbeteiligungen beinhalten, teilten beide Unternehmen am Dienstagabend mit.

Thomas Sedran, Leiter der Volkswagen-Konzernstrategie, sagte: "Märkte und Kundennachfrage verändern sich in einem unglaublichen Tempo. Beide Unternehmen verfügen bereits über starke und komplementäre Positionen in verschiedenen Nutzfahrzeugsegmenten. Um sich an das herausfordernde Umfeld anzupassen, ist es von größter Bedeutung, durch Allianzen Flexibilität zu gewinnen...." Ford und Volkswagen wollen im Laufe der Gespräche über Updates und weitere Details informieren.

