Die Dole Food Company, Inc. hat die Verpflichtung von Michael H. Solomon als neuen President von Dole Fresh Vegetables mit Wirkung vom 18. Juni 2018 bekannt gegeben. Als President von Dole Fresh Vegetables wird Solomon für alle Aktivitäten des Geschäftsbereichs in Nordamerika verantwortlich sein. Er wird direkt an den President und Chief Executive Officer der Dole Food Company, Johan Linden, berichten.

Mit 30 Jahren Erfahrung, unter anderem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, verfügt Solomon über nachweisliche Erfolge bei der Weiterentwicklung von Hochleistungsmarken, der Steigerung von Leistung und Margen in Vertrieb, Anlagenbetrieb und Gewinnwachstum.

Unter anderem hatte Solomon Positionen als President von POM Wonderful sowie President und CEO von Ready Pac Foods, Inc. inne, bevor er zu Dole kam.

"Michael hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in strategischer, operativer und kaufmännischer Hinsicht vorzuweisen", sagte Johan Linden, President und Chief Executive Officer der Dole Food Company. "Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich frischer Salate. Sein Erfahrungsschatz wird von hohem Wert sein, wenn wir Wachstum und Innovation von Dole bei unseren Gemüse- und Salatprodukten weiter vorantreiben. Ich freue mich sehr, das Michael ab sofort zu unserem Team zählt."

Über die Dole Food Company, Inc.

Die Dole Food Company ist einer der größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse weltweit. Dole ist bei vielen der verkauften Produkte sowie bei Bildung und Forschung zu Ernährungsfragen Branchenführer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dole.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180619006463/de/

Contacts:

Dole Food Company, Inc.

William Goldfield

(818) 874-4647